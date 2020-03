Adilson recebe ‘ultimato’ e tem metas a cumprir no Cruzeiro; saiba quais

​Garantido, mas nem tanto. Esse é o atual status de Adilson Batista na Toca da Raposa. Após uma turbulenta quinta-feira (12) – onde a imprensa noticiou sua ​demissão pela manhã, mas o clube mineiro garantiu sua ​permanência em comunicado oficial à tarde -, o treinador ganhou ‘vida nova’ para a sequência do trabalho. Contudo, sua manutenção é condicionada.

De acordo com o ​Yahoo Esportes!, Adilson Batista recebeu um ‘ultimato’ do Conselho Gestor e terá algumas metas a cumprir nos próximos compromissos oficiais do Cruzeiro. Internamente, dirigentes tratam a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro como obrigatória, ou seja, o time celeste tem mais três duelos para conseguir entrar no G-4. Neste momento, é o quinto colocado da fase de classificação e estaria de fora do mata-mata estadual.

Mudando de assunto: o Cruzeiro demitiu Adilson Batista hoje. Contratou para a sequência da temporada o técnico Adilson Batista. Foi demitido sem ser avisado e contratado da mesma forma. Entendam. — Alexandre M. Pereira (@AlexandreMPere4) March 13, 2020

A situação na Copa do Brasil, por sua vez, ficou bastante prejudicada após a derrota por 2 a 0 para o CRB em pleno Mineirão. A volta em Maceió também será vista com olhares atentos pelo Conselho Gestor do ​Cruzeiro: uma boa atuação é essencial, ainda que a classificação não venha. Duas eliminações, no Mineiro e na Copa do Brasil, deverão ser fatais para Adilson.