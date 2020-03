“Ah, moleque!” | Mengão é lembrado por Babu ao ganhar prêmio no BBB; Nação vai à loucura na web

​Enquanto o mundo do futebol vai parando de hora em hora em virtude do coronavírus, quem segue firme com sua programação normal é o Big Brother Brasil. Na sua edição de número 20, alguns dos participantes têm ganhado o carinho da torcida. No caso específico de Babu Santana, da torcida do ​Flamengo.

Depois de Gabigol demonstrar seu apoio a Babu, foi a vez do próprio participante apresentar seu amor pelo Rubro-Negro. Numa prova ocorrida nesta quinta-feira, ao ganhar uma televisão 4K, seu primeiro pensamento ao comemorar foi o próprio time:

Ah moleque! Vou ver o Mengão na 4k. ⚫ — Babu Santana (@BabuSantana) March 12, 2020

Os torcedores do Mais Querido, claro, foram à loucura com a paixão do ator.

​​

​​

No que depender do desempenho avassalador do time comandado por Jorge Jesus, Babu ainda vai ver muitas alegrias no novo aparelho. Só em 2020, já foram conquistadas a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara.

Foto de capa: Reprodução/TV Globo