Alagoas aponta redução de casos suspeitos para Coronavírus Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, neste sábado (14), que após a divulgação do último balanço atualizado do Ministério da Saúde Alagoas segue com apenas um caso de Covid-19 confirmado.

Até a última sexta-feira (13), dez casos estavam em suspeita para Covid-19. No entanto, na atualização do Ministério da Saúde deste sábado, os casos em investigação para o novo Coronavírus caíram para seis.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, sete casos foram descartados em Alagoas para Covid-19.

Fonte: ASCOM/SESAU