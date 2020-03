Pessoas relataram história de deslocamento para países com transmissão local do Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta sexta-feira (13), que 10 casos permanecem suspeitos para Covid-19 e seus contatos estão sendo monitorados pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesau e da Secretaria de Saúde de Maceió.

Segundo o último informe epidemiológico da Sesau, ainda em relação aos casos suspeitos, 68% são do sexo feminino e 32% do sexo masculino. As faixas etárias mais referidas estão acima dos 40 anos.

Um caso confirmado – No último domingo (8), a Fundação Oswaldo Cruz, laboratório de referência nacional, encaminhou resultado laboratorial detectável para Covid-19 em Alagoas. Trata-se de um homem, de 42 anos que esteve em viagem à Itália, e está em isolamento domiciliar, com quadro de saúde estável.

