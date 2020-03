Além de FIFA e PES… 5 games de futebol para você jogar no seu celular

Todas as principais ligas do mundo estão suspensas. E agora ? Você joga FIFA ou PES tentando esquecer o fato de que não haverá bola rolando a curto prazo, mas inevitavelmente se cansará desses dois jogos, cedo ou tarde. Por isso, trouxemos uma lista com ainda mais jogos de futebol para mantê-lo ocupado. Esses jogos variam de casual a competitivo, então quem sabe? Este pode ser o começo de sua carreira no esports! A seguir, confira os 5 dos melhores jogos de futebol para jogar no seu telefone, além do PES e do FIFA:

1. Dream League Soccer 2020

O Dream League Soccer 20 é um ótimo game para jogar, porque, ao contrário do FIFA, oferece um modo de liga e um multiplayer em tempo real. O jogo tem apenas uma liga que consiste em seis divisões. Você começa na ‘Academia’ e vai subindo de divisões. Você começa com uma equipe pré-selecionada e um capitão de classe mundial. Jogadores de classe mundial não estão disponíveis na divisão da academia, mas você pode comprar novos jogadores no mercado de transferências Se você se cansar de jogar offline, pode jogar partidas online com outros oponentes, a conexão multiplayer é bastante estável e não deixa a desejar..

Onde encontra: Google Play Store e na Apple App Store.

2. Top Eleven Manager 2020

O Top Eleven Manager é um favorito do público há muitos anos. E agora que José Mourinho renovou seu contrato com a franquia, o game se torna ainda mais interessante. O Top Eleven Manager possui o banco de dados mais completo, atualizado e correto, com o estado atual dos jogadores nos clubes, ligas e campeonatos. Esta última edição vem com uma configuração de animação renovada, novas músicas, imagens e o recurso solicitado pelos jogadores, a Youth Academy. Oferece a você a oportunidade de desenvolver atletas desde muito jovens e levá-los a um futuro de sucesso com o seu clube.

Onde encontra: Google Play Store e na Apple App Store.

3. Online Soccer Manager 2020

Entre no lugar de um técnico de futebol e administre seu clube favorito. Assine um contrato com uma equipe de sua escolha e seja o gerente deles por uma temporada inteira. Da seleção da equipe ao treinamento do jogador e às finanças do clube, você estará encarregado de tudo. Você também tem a oportunidade de gerenciar várias equipes e clubes nacionais em várias ligas em todo o mundo. Um dos melhores recursos do Online Soccer Manager é que você pode misturar e combinar jogadores de equipes diferentes e criar seu próprio super time. Agora, seu sonho de ter ​Cristiano Ronaldo e ​Lionel Messi no mesmo time pode ser uma realidade.

Onde encontra: Google Play Store e na Apple App Store.

4. New Star Soccer

O New Star Soccer permite que você viva a vida única de um jogador em ascensão. Você começa nas ligas mais baixas e chega ao topo treinando duro, marcando gols e mantendo seu treinador, companheiros de time e fãs felizes. O jogo começa no modo Arcade, que o familiariza com a mecânica principal do jogo – os controles de direção, a força do chute e muito mais. Economize dinheiro para adquirir bens que o elevarão ao posto de estrela, tornando-o atraente a clubes maiores. O New Star Soccer é um game bastante simples, com gráficos e jogabilidade básicos, mas que cumpre bem o seu papel de entreter.

Onde encontra: Google Play Store e na Apple App Store .

5. Score! Hero

O Score Hero é um jogo de futebol inteligente, baseado em estratégia e que tem o potencial de mantê-lo ligado por horas. Em vez de pressionar um teclado direcional e 4 botões na tela pequena, ele se concentra em jogos mais lentos e com estilo de quebra-cabeça. O Score Hero se desenrola em cenários: você pode entrar em campo em uma partida que está 2 a 0, tendo que realizar determinada ação (passe, chute) para recolocar seu time no jogo. Todos os seus movimentos precisam ser bem estudados, já que um passe ou uma conclusão errada de jogada consome um de seus ‘corações’ (vidas).

Onde encontra: Google Play Store e na Apple App Store.