Além de Veríssimo, Sampaoli pede outros dois santistas como reforços para o Galo

​A contratação de ao menos cinco reforços foi uma exigência de Jorge Sampaoli para aceitar treinar o ​Atlético-MG. Pois agora se sabe que na lista de nomes repassada por parte do comandante estão, além do zagueiro Lucas Veríssimo, outros dois jogadores que trabalharam com o argentino no ​Santos.

Segundo informação do Uol Esporte, o meio-campista Carlos Sánchez e o atacante Eduardo Sasha são desejados pelo novo comandante do Galo. O uruguaio foi um dos principais nomes do Peixe na temporada passada, terminando como artilheiro e líder de assistências. Além disso, se tornou um polivalente, atuando na ala direita, de segundo volante, na meia e na ponta direita. O avante, por sua vez, após começar 2019 totalmente fora dos planos – Sampaoli chegou a dizer que ele não se encaixava em nenhuma posição dentro do campo -, foi chamado de “incrível” por conta de seus gols.

A ideia do técnico argentino é buscar ao menos dois atacantes e um meio-campista, tendo assim opções para não ficar refém de Cazares, único armador do plantel. Róger Guedes, muito embora não esteja na lista, teve seu nome avalizado em conversa com o presidente Sérgio Sette Câmara. Para o sistema defensivo, afora Veríssimo, outros dois nomes foram indicados, ambos do ​Cruzeiro: Dedé e Cacá. O mais experiente, por conta de um problema clínico, ficará ao menos seis meses longe dos gramados. Já o garoto não será liberado para o rival e possui propostas do futebol do exterior.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.