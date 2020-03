Alexandre Mattos dá adeus ao Reading e deve ser repatriado por clube da Série A

​Alexandre Mattos está cada vez mais próximo de ser anunciado como diretor-executivo de futebol do ​Atlético-MG. Na manhã desta quarta-feira, o dirigente se desligou do Reading, da Inglaterra, por conta das dificuldades em obter o visto de trabalho para iniciar o cumprimento do contrato. Assim, conforme informação da ​Rádio Itatiaia, o Galo deverá anunciá-lo até sexta-feira para ocupar o lugar vago desde o desligamento de Rui Costa.

Mattos e Sampaoli trarão de volta algo que o Atlético perdeu: CREDIBILIDADE. Alexandre de ter uma rede de contatos fantástica q ajudará o Galo a despachar seus refugos (como Hernandez e Di Santo) sem tanto prejuízo, além de ajudar em renegociações de dívidas com agentes/atletas — Jorge Lopes Cançado (@lopes_cancado) March 11, 2020

Bastante vinculado ao ​Cruzeiro, tendo sido o responsável por montar o time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, Mattos está sem trabalhar desde que deixou o ​Palmeiras, em meados de 2019. Na equipe paulista, ganhou a Copa do Brasil (2015) e o Brasileirão (2016 e 2018). No entanto, passou a ser fortemente contestado até por torcidas organizadas e foi demitido do cargo no início de dezembro, ao mesmo tempo em que ocorreu a queda do técnico Mano Menezes.

Sobre Mattos no Galo: Não gosto. — Sérgio Lima (@SergioLim0) March 11, 2020

No último mês de janeiro, ele chegou a ser anunciado como consultor do novo departamento de futebol formado de forma transitória no Cruzeiro. A princípio, ele ficaria na Toca da Raposa por dois meses, ajudando na formação do elenco para a disputa da Série B. Mas, com a saída de Pedro Lourenço do cargo de vice de futebol, também deixou a sua função, acompanhando quem lhe fez o convite. Isso ocorreu apenas quatro dias depois de aceitar o desafio.

Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação