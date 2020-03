Alívio! Jorge Jesus tem excelente notícia mesmo com trio do Fla convocado por Tite

​O ​Flamengo teve três jogadores ​convocados pelo técnico Tite para as duas primeiras partidas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo – dias 27 e 31 de março, respectivamente, contra Bolívia, na Arena Pernambuco, e Peru, em Lima. No entanto, o temor de perder os atletas para a última rodada da fase classificatória da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, foi desfeito antes mesmo do anúncio da lista.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) modificou a data do duelo contra o Bangu. Antes, o jogo ocorreria na segunda-feira, 23 de março. Agora, será realizado no domingo, 22, o que dá a chance ao técnico Jorge Jesus de utilizar o meia e capitão Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

É importante lembrar que o Fla, campeão da Taça Rio (primeiro turno do Estadual), também viu o treinador Óscar Tabárez chamar o meia De Arrascaeta para a seleção uruguaia, e sua apresentação também está marcada para o dia 23. Neste sábado, o Rubro-Negro volta a campo para a disputa do clássico contra o ​Botafogo, pela segunda rodada da Taça Rio. A equipe vem de goleada sobre a Cabofriense por 4 a 1.

