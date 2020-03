América de Cali x Grêmio | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Em 2017, o ​Grêmio retomou sua mágica relação com a Libertadores da América. Ao conquistar o tricampeonato continental e se juntar a São Paulo e Santos como os brasileiros com mais títulos da competição, o Tricolor devolveu a autoestima a seu torcedor. Nos anos seguintes, chegou a outras duas semifinais, se tornando um dos times do país com mais participação no torneio e, também, aquele com o maior número de vitórias. Nesta terça-feira, uma nova caminhada se inicia. Em sua quinta Libertadores consecutiva, a equipe gaúcha faz sua estreia longe de casa. Pela primeira rodada do Grupo E, entra em campo em Cali, na Colômbia, para encarar o América.

Ficha técnica​ América de Cali x Grêmio​ ​Data 03/03/2020​ ​Hora ​21h30min (horário de Brasília) ​Local Estádio Olímpico ​Pascual Guerrero, em Cali ​Árbitro ​Guillermo Guerrero (Equador) ​Onde assistir ​SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América de Cali​ ​Chaux; Arrieta, Torres, Segovia e Velasco; Jaramillo, Sierra e Vergara; Cabrera, Pisano e Miguel Rangel. ​Grêmio Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz e Caio Henrique (Cortez); Lucas Silva (Thiago Neves), Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Souza.​

O América de Cali, comandado pelo técnico brasileiro Alexandre Guimarães, tem algumas baixas para a estreia. O volante Carrascal, suspenso, assim como o centroavante Adrián Ramos e o meia Luis Paz, machucados, estão fora de ação. Já o lateral-esquerdo Velasco e os meio-campistas Duvan Vergara e Yesus Cabrera, preservados do clássico diante do Deportivo Cali (empate por 1 a 1), no último sábado, voltam ao time. Pelo lado do Grêmio, muito embora tenham viajado como dúvidas, o volante Matheus Henrique e o atacante Everton devem naturalmente estar à disposição de Renato Portaluppi. Assim, as dúvidas ficam restritas à lateral esquerda e, também, ao esquema tático. Pelo lado do campo, Caio Henrique e Cortez brigam por posição. Já a utilização do meia Thiago Neves ou do volante Lucas Silva determinará a forma de jogo da equipe.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

AMÉRICA DE CALI​ GRÊMIO​ ​América de Cali 1 x 0 Boyaca Chicó (02/02) ​Grêmio 5 x 0 Esportivo (03/02) ​Deportivo Cali 2 x 1 América de Cali (08/02) ​Aimoré 2 x 1 Grêmio (09/02) ​América de Cali 2 x 0 Independiente Medellín (15/02) ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02) ​Santa Fe 2 x 0 América de Cali (21/02) ​Caxias 1 x 0 Grêmio (22/02) ​América de Cali 1 x 1 Deportivo Cali (29/02) ​Grêmio 3 x 0 Juventude (29/02)

O América de Cali faz parte da história do Grêmio. Os dois clubes se cruzaram, por exemplo, na inesquecível conquista gaúcha de 1983. Pois agora os colombianos retornam à Libertadores depois de 11 anos, enquanto o Tricolor quer dar sequência a um momento no qual está sempre elencado entre os favoritos ao título.