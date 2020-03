Ano novo, velha rotina: jogos no Nilton Santos geram prejuízo ao Botafogo

​Há bastante tempo que o Campeonato Carioca não atrai os torcedores do Rio aos estádios. Seja pela pouca importância da competição ou pela baixa qualidade dos jogos, as médias de público continuam baixas.

Nesse âmbito, o ​Botafogo tem sofrido com prejuízos nas partidas no Nilton Santos, tendo em vista que o gasto do estádio olímpico é um dos maiores do país inteiro. Combinando o alto custo com o baixo público, o Alvinegro se encontra em situação complicada nesse início de temporada.

São 5 jogos até agora com mando do Botafogo (incluindo dois clássicos), e em todos eles o Alvinegro saiu no prejuízo.

Resultado financeiro do Botafogo nas partidas pelo Carioca

Jogo Público pagante Renda bruta Despesas Renda líquida Botafogo 3 x 1 Macaé 5.310 R$ 77.031 R$ 347.206,77 – R$ 270.175,77 Botafogo 2 x 1 Resende 5.225 R$ 73.317 R$ 349.022,72 – R$ 275.705,72 Botafogo 1 x 0 Vasco 12.862 R$ 241.940 R$ 532.261,35 – R$ 116.128,54 Fluminense 3 x 0 Botafogo 14.096 R$ 498.545 R$ 753.003,11 – R$ 152.674,87 Botafogo 2 x 1 Boavista 4.241 R$ 58.449 R$ 352.823,77 – R$ 294.374,77 TOTAL 41.743 R$ 949.282 R$ 2.334.317,72‬ – R$ 1.109.059,67‬

Fonte: Fferj

O clube da estrela solitária acabou o ano passado com a campanha “Ninguém ama como a gente”, que incentivou os torcedores a comparecerem ao Niltão em peso na reta final do Brasileirão. Nesse começo de ano, a torcida alvinegra vem movimentando bastante as redes sociais, destaques para a ajuda na contratação de Honda, negociação com Yaya Touré e aumento de sócios-torcedores. No entanto, toda essa movimentação não resultou em bons públicos no Estadual.

EFEITO HONDA E YAYA! Com a chegada de Keisuke Honda e a expectativa pelo “sim” ou “não” de Yaya Touré, o Botafogo foi o 9° clube mais citado no Twitter, no mundo, no mês de fevereiro. Além disso, é o único brasileiro que aparece no TOP 10. pic.twitter.com/KtDlatKWd5 — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) February 26, 2020

​​

Quer saber mais sobre o Botafogo? Clique a​qui.