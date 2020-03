Apenas oito times da Série A superam o trio de ataque do Fluminense em gols

​O ​Fluminense é um dos times que mais balançaram as redes no ano entre os clubes da Série A. Foram 26 gols em 12 jogos. As informações são do​ UOL.

Esses números se dão principalmente pelo trio de ataque. Juntos, Marcos Paulos, Evaniílson e Nenê marcaram 16 vezes. Apenas oito clubes que estão na elite do futebol brasileiro superaram essa marca, levando em consideração o elenco todo.

Nos últimos três jogos da equipe carioca, o trio marcou nove vezes. Marcos Paulo foi responsável por quatro deles, enquanto Nenê fez três e Evanílson dois.

Dos gols do Flu na temporada até aqui, oito foram de bola parada, o que mostra uma alternativa para o Tricolor das Laranjeiras. Apenas em dois jogos o time comandado por Odair Hellmann não balançou as redes: contra o Boa vista, pelo Campeonato Carioca, e Union La Calera, pela Sul-Americana.

TRIO DO FLUMINENSE EM 2020: Nenê – 8 gols em 10J

Evanilson – 4 gols em 7J

Marcos Paulo – 4 gols em 7J 16 dos 26 gols do Fluminense na temporada! Tem MUITO time que não fez 16 gols com seus elencos inteiros no ano! pic.twitter.com/xgyBKVGu5y — Footstats Premium (@Footstats) March 5, 2020

Confira os 10 melhores ataques das equipes da Série A em 2020:

1º Flamengo: 28 gols

2º Fluminense: 26 gols

3º Bahia: 22 gols

4º Atlético-GO: 22 gols

4º Athletico-PR: 22 gols

6º Coritiba: 19 gols

7º Fortaleza: 18 gols

8º Internacional: 17 gols

8º Ceará: 17 gols

10º Goiás: 16 gols

10º Grêmio: 16 gols