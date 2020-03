Apesar da contestação, ídolo do Cruzeiro sai em defesa de Adilson Batista

​Depois de oito rodadas, o ​Cruzeiro é apenas o quinto colocado no Campeonato Mineiro e, se a fase classificatória terminasse hoje, estaria de fora da luta pelo título. Na Copa do Brasil, o time avançou à terceira fase com dois empates (2 a 2 com o São Raimundo e 1 a 1 com o Boa, este último seguido de vitória nos pênaltis por 5 a 4) e, nesta quarta-feira, inicia a disputa da ​terceira etapa da competição recebendo o CRB, no Mineirão.

Se no próximo jogo o time do @Cruzeiro mostrar evolução coletiva e uma melhor organização tática, eu irei confiar mais no Adilson Batista. Espero que dê tudo certo e que a gente não precise trocar de técnico. 🙏🏻 — Cavalinho do Cruzeiro (@cavalinhodocec) March 8, 2020

Pois mesmo diante de uma campanha pouco empolgante até aqui em 2020, ainda mais levando em consideração o fato de que, logo ali adiante, começará a Série B, o goleiro Fábio saiu em defesa do técnico Adilson Batista. Segundo aquele jogador que mais vestiu a camisa celeste em todos os tempos, o comandante precisou começar um trabalho praticamente do zero e está de parabéns. “Eu acho que o Adilson está sendo exemplar e vem, dentro da palavra reconstrução, construindo um plantel. Dentro disso, tem que ter conhecimento, dedicação e muito amor ao clube. Se eu fosse treinador…o treinador só quer vir para os lugares quando vê a possibilidade das conquistas, independentemente de o trabalho ser árduo”, disse ele, lembrando que o treinador chegou à Toca da Raposa sem ter parâmetros do que poderia acontecer dentro e fora das quatro linhas.

Como disse, também sou crítico do Adilson e acho que deveria sair, o elenco do Cruzeiro, ainda que seja de uma reformulação, poderia estar rendendo muito mais. — Hugo O. 🇭🇳🏹 (@hvgooliveira) March 11, 2020

Segundo Fábio, o Cruzeiro “já tem muitas coisas positivas”. Sendo assim, para tentar seguir na Copa do Brasil, o importante é traças uma estratégia correta e levar para Alagoas um bom resultado, já que a partir de agora a disputa se dá em jogos de ida e volta. “Temos que fazer a nossa parte nessa primeira partida, focando somente nesse jogo, para que a gente possa, na segunda partida, ter mais tranquilidade dentro das adversidades que devemos ter”, completou. A partida nesta quarta se inicia às 21h30min.

