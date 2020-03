Um trágico acidente culminou na morte de um barqueiro de 31 anos

A Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou a morte de Gerlânio da Silva Santos, 31 anos. De acordo com informações, na sexta-feira, 13 de março, a vítima estava trabalhando em um barco às margens do Rio São Francisco, mais precisamente no Porto do Mercado do Peixe, em Piaçabuçu. Uma testemunha afirmou que o mesmo estava embriagado quando caiu nas águas do Velho Chico.

Devido ao seu estado, o mesmo não conseguiu nadar para salvar a própria vida. Pessoas tentaram salvar, mas não obtiveram sucesso. Nesse domingo, 15 de março, por volta da 10h, a polícia foi informada que o corpo de Gerlânio foi achado já sem vida.

O IML foi acionado para realizar a remoção do corpo, ser periciado e em seguida liberado para sepultamento.

Da Redação com informações do 11º BPM