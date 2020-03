Após clássico, Santos tem mais dois jogadores no DM; atletas preocupam Jesualdo para Libertadores

​O Santos até tentou, teve chances, mas não conseguiu furar a defesa do rival Palmeiras e o clássico acabou no 0 a 0 neste sábado (29), pelo Campeonato Paulista. Sendo assim, o clima de desconfiança de parte da torcida ainda paira sobre o trabalho do técnico Jesualdo Ferreira, que agora foca todas as suas atenções na estreia pela Libertadores da América, contra o Defensa y Justicia-ARG.

O português ainda poderá ter duas dores de cabeça para montar o time que vai iniciar a busca pelo tetracampeonato da América, já que dois atletas apresentaram problemas médicos após a partida contra o Palmeiras. Segundo a informação do jornalista ​Ademir Quintino em seu Twitter, Felipe Jonatan e Alison sentiram problemas depois do duelo pelo Paulistão.

Enquanto o lateral-esquerdo teve um trauma no tornozelo esquerdo, o volante sofreu um problema no joelho direito. Ambos deverão ser avaliados visando estarem a disposição para a partida contra o Defensa y Justicia. O departamento médico do Santos ainda não se pronunciou sobre a condição dos atletas, mas Jesualdo Ferreira relatou que aguarda um parecer da equipe médica.

Segundo a informação do site ​Globoesporte, caso Alison e Felipe Jonatan não possam atuar na Argentina, deverão ser substitídos por Jobson e Luan Peres, respectivamente. A lacuna na lateral esquerda do Peixe ficará evidente, já que não há um reserva para Felipe e o zagueiro deverá ser improvisado caso o titular não reúna condições de jogo. A estreia do Santos na Libertadores acontecerá na terça-feira (3).