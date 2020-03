Após dois meses, Tiago Nunes ainda quebra a cabeça para colocar Timão nos trilhos

​Somando a Florida Cup, o ​Corinthians de Tiago Nunes já entrou em campo doze vezes na temporada de 2020. E o aproveitamento não é nada bom: 41,6% – quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. No Paulistão, esta média cai para 37,5%, e na Libertadores o time ficou pelo caminho logo no primeiro mata-mata da fase preliminar. Com dois meses à frente da equipe, o técnico que foi sensação do futebol brasileiro no ano passado ainda quebra a cabeça para colocar o Timão nos trilhos.

Como destaca o ​Globoesporte.com, ao menos cinco fatores ainda incomodam o treinador. Na visão dele, tanto meio-campistas como alguns atacantes têm dificuldades para levar a equipe até a área do adversário. Atletas com porte físico menos avantajado preferem circular pelo seu setor do que encarar os rivais, e isso prejudica a dinâmica ofensiva. Também há a convicção de que jogadores não identificam o momento certo para fazer as chamadas faltas táticas e evitar ações adversárias. Isso, também, tem relação com a falta de imposição física em duelos diretos.

O terceiro ponto mostra um Corinthians com falta de velocidade pelos lados. Isso começou a ficar flagrante, principalmente, após a lesão de Ramiro, que vinha sendo o ponto de equilíbrio pelo lado direito. A direção chegou a tentar a contratação de Michael, hoje no Flamengo, e Rony, comprado pelo Palmeiras, mas não obteve sucesso. Além disso, o campo indicou a necessidade de o comandante escalar dois centroavantes – Boselli e Vagner Love -, só que isso não faz parte de suas ideias e deverá, aos poucos, rarear. Por fim, Nunes entende que seja a hora de o clube mudar a filosofia de contratações. Com um melhor entendimento do grupo que tem em mãos, crê que é preciso buscar nomes com trajetória vencedora e acostumados a grandes jogos.

Neste sábado, ​o Timão, lanterna do Grupo D do Estadual, volta a campo para enfrentar o Novorizontino, fora de casa. Com apenas o Paulistão pela frente nos próximos dias, tempo para pensar e tirar conclusões não falta. Mas se impõe que ele seja bem aproveitado.

