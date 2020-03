Após empate com o Santos, Luxa diz que Palmeiras está no caminho certo e dispara contra arbitragem

​Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o​ Palmeiras empatou o clássico com o​ Santos em 0 a 0. Os dois times fizeram um bom jogo, mas pecaram nas finalizações. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo soltou o verbo contra a arbitragem, reclamando de um impedimento mal marcado e que poderia ocasionar em um pênalti.

“O pênalti não foi dado pelo bandeira porque ele cansou no lance. Ele veria que foi pênalti e não teria impedimento. O árbitro é o absoluto, se você ver de onde o bandeira deu, verá que ele não conseguiu chegar até o final do campo para acompanhar (a jogada)”, reclamou, ainda explicando que a velocidade dos palmeirenses pode ocasionar em tipos de lances como esse.

“Isso vai acontecer no Brasileiro, na Libertadores, no Paulista. Tenho jogadores velozes, que dão a falsa impressão que estão impedidos. Porque eles saem antes e chegam primeiro. Se o bandeirinha não estiver bem posicionado, vai matar uma porção de jogadas nossas. O sprint do Rony e do Verón chega a 32km/h ou 34km/h. Os bandeiras têm que entender que podem levar a equívoco, como foi hoje. Importante dar o aviso”, completou.

Apesar do empate sem gols, Luxa gostou do desempenho do Verdão: “ Foram dois tempos distintos. O Santos foi melhor, teve mais volume, mais chegada, mas sem aquela coisa aguda. Chegamos com velocidade, mas sem poder de último passe. Eles não tinham jogado juntos ainda Verón, Rony e Dudu por dentro. Não foi um clássico tecnicamente bom, muito pegado, no segundo tempo tivemos mais possibilidades para decidir, tivemos situação interessantes. Dudu por dentro, com Rony por fora e Verón são coisas que podem acontecer”, analisou.

No Palmeiras, 3º jogo contra um time da Série A e nenhuma vitória. Só foi superior contra o SP, mas nem tanto assim. Time parece sentir jogos grandes. O mesmo problema do ano passado. Sinal de alerta ligado pra fase mata mata. Essa é a principal missão de Vanderlei Luxemburgo. — André Galvão (@andregalvaofer) 29 de fevereiro de 2020