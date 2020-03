Após estreia e nova lesão, atacante tem permanência no Palmeiras confirmada

​Se havia risco de o ​Palmeiras perder Luan Silva sem praticamente ter utilizado o atacante, ele não existe mais. O Verdão acertou junto ao Vitória a prorrogação do empréstimo do jogador, cujo contrato anterior vencia em maio, e agora o terá, no mínimo, até o fim da temporada. Para tanto, como destaca o ​Globoesporte.com, o clube aceitou pagar R$ 3 milhões e se tornar dono de 15% dos direitos econômicos.

LUAN SILVA Palmeiras acertou a compra de 15% do jogador junto ao Vitória. Seu vínculo com o Verdão foi estendido até o final desse ano. Luxemburgo fala muito bem do atacante, mas as lesões constantes estão atrapalhando uma evolução na carreira. Vamos ver no que vai dar. — Bruno Pitaco Palmeirense (@PitacoBruno) March 12, 2020

Luan Silva está na Academia de Futebol desde março do ano passado, quando ainda se recuperava de uma cirurgia no joelho. À época, existia uma opção de compra de 50% dos direitos por R$ 19 milhões, valor considerado caro. Em agosto, o profissional precisou passar por uma nova intervenção no local. Por isso, só fez sua estreia pela equipe paulista no último final de semana, no empate em 1 a 1 com a Ferroviária.

O @Palmeiras renovou o contrato de Empréstimo do Luan Silva até o final de 2020 junto ao Vitória.

O Verdão adquiriu 15% dos direitos federativos do jogador por 3 M de reais além de ter ficado com a prioridade de compra.

A. Barros trabalhando muito bem nos bastidores! — Pablo Sales (@PabloSales1984) March 12, 2020

E, para o seu azar, se lesionou novamente. Agora, o problema é muscular, e não existe uma nova previsão de retorno aos gramados. Certo é que o atacante vinha recebendo diversos elogios por parte da comissão técnica comandada por Vanderlei Luxemburgo.

Foto: Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação