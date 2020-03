Após pandemia, FGTS pode ter saques de até R$6 mil daqui a 3 meses

O período de implementação do novo saque ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi definido. A efetivação da modalidade foi anunciada no dia 16 de março, em pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, o chefe da pasta anunciou medidas econômicas a serem adotadas durante a crise financeira causada pelo novo coronavírus (covid-19).

O presidente Jair Bolsonaro, durante uma transmissão ao vivo com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, revelou que o Governo Federal vai transferir R$20 bilhões do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo técnicos do setor, a liberação do novo saque do FGTS vai acontecer no segundo semestre deste ano, após o término de resgate dos valores do PIS/PASEP, previsto para 30 de junho. O intuito do governo é incorporar os valores não resgatados ao saldo do Fundo.

O ministro da pasta da Economia, Paulo Guedes, confirmou transferência de valores não sacados do PIS/Pasep para o FGTS, para permitir novos saques. O impacto total é de até R$ 21,5 bilhões. Além disso, o governo vai antecipar abono salarial para junho – liberação de R$ 12,8 bilhões; e vai estender o prazo de pagamento do FGTS por 3 meses – impacto de R$30 bilhões.

Além de antecipar o 13º, o governo suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Há uma ideia, também, de propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução do teto dos juros do empréstimo consignado em favor dos beneficiários do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações.

FGTS: Saiba quem ainda pode fazer o saque imediato do benefício em 2020

Nada menos que 37 milhões de trabalhadores ainda não fizeram a retirada do saque-imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários devem ficar atentos, uma vez que o prazo já está quase chegando no fim. Após o dia 31 de março, os recursos liberados retornarão para as contas do fundo e só poderão ser acessados em casos previstos em lei.

Os valores liberados podem chegar a até R$998,00 por conta. No dia 22 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda restavam o valor de R$ 15 bilhões para serem sacados. Até hoje, quase R$28 bilhões foram socadas, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores.

Os saques-imediatos do FGTS tiveram início em setembro do ano passado. Os trabalhadores faziam retirada de acordo com um calendário, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Clientes da Caixa receberam os valores automaticamente, enquanto os demais tiveram ou têm o dinheiro disponível para saque.

Com o término do calendário, quem ainda não foi ao banco retirar o dinheiro, independente do mês de nascimento, terá até 31 de março para fazer a retirada. Caso o saque não seja realizado, o dinheiro retorna para contas do FGTS.

O saque-imediato do FGTS não impede o trabalhador de sacar o FGTS em caso de demissão, nem tira o direito a receber a multa dos 40% sobre o valor.

Saque do PIS

Em março, o valor do PIS/PASEP segue com o aumento de 4,48%, na mesma proporção do aumento do salário mínimo de 2019 para 2020, uma vez que o aumento no valor do salário mínimo paraR$1.045 também altera o pagamento do abono do PIS/PASEP. O novo valor começou a ser pago desde o mês de fevereiro.

Em dezembro de 2019, o valor do abono foi de R$998. Em janeiro, os saques passaram para R$1.039 (valor do salário em janeiro). Em fevereiro, os valores passaram para R$1.045, mesmo valor do salário mínimo. O reajuste salarial foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O valor a ser considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Sendo assim, quem nasceu em Março, Abril, Maio e Junho já terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados serão liberados em 13 de fevereiro e 19 de março, período em que o novo salário (R$1.045) já estará em vigor.

Quem perdeu a data de saques, os valores estarão disponíveis na conta até 30 de junho de 2020. Caso o trabalhador não realize faça o saque ele perde o benefício que vai para Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Veja também: Cartão Banco do Brasil OuroCard pré-pago garante aprovação para negativados