Após vitória contra LDU, Tricolor pode ficar sem um dos principais nomes para o San-São

​O ​São Paulo venceu a LDU, do Equador, por 3 a 0 e se recuperou da estreia com derrota na ​Libertadores da América. Porém, a partida desta quarta-feira, no Morumbi, pode ter deixado uma baixa importante para os próximos jogos do Tricolor. Substituído, ao longo do duelo, o goleiro Tiago Volpi passará por reavaliação com base em exame de imagem.

Após um choque, o arqueiro sentiu dores na mão direita e deixou o local com uma proteção no local. “É na parte superior da mão. Não tem a ver com o dedo, mas com o osso da mão. É torcer para que não seja nada grave”, disse o atleta, que, com a pancada, passou a sentir limitação de movimentos e, por isso, pediu para sair. “Só me lembro de sair de soco e receber a batida. Não sei com qual parte do corpo que ele me acertou. A gente como goleiro é acostumado a tomar pancada, normalmente com uma dor forte que passa. Dessa vez não poderia ficar até o final e prejudicar meus companheiros”, acrescentou, ainda no estádio.

O próximo jogo do São Paulo é justamente um clássico, diante do ​Santos, pela 10ª rodada do Estadual. Caso não possa estar em campo, Lucas Perri é o natural herdeiro da vaga. “Se algo acontecer, estamos bem servidos com ele e os outros goleiros”, completou Volpi. O San-São do próximo sábado ocorrerá no Morumbi a partir das 19h.

