Após vitória, Jorge Jesus se emociona ao falar sobre coronavírus: ‘Perdi um amigo’

​O ​Flamengo não jogou bem, mas apresentou o suficiente para se manter invicto no Maracanã sob comando de Jorge Jesus: venceu a Portuguesa-RJ de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado (14). A partida não teve presença de público por determinação da Federação Carioca, medida preventiva para contenção da disseminação do novo ​coronavírus.

Em rápida entrevista concedida à ‘FlaTV’ após o encerramento da partida, o treinador rubro-negro se emocionou ao falar sobre o assunto. Antes de reforçar o coro pela suspensão total do calendário nacional, Jesus admitiu ter perdido uma pessoa próxima por causa da doença.

“ Sei muito bem o que está passando se em Portugal. Já perdi um amigo. Eu defendo que a próxima rodada do Carioca não pode acontecer. Nós estamos no risco. Tivemos contato com uma pessoa. Os jogadores não são super-heróis”, afirmou.

Jorge Jesus acaba de dizer, emocionado, à FLA TV, que perdeu um amigo em Portugal por causa do Corona Vírus. Declaração surpreendente e inesperada. — Helder Santos (@Helder_Santos85) March 14, 2020

​​A fala emocionada do comandante gerou repercussão imediata nas redes sociais e repercutiu imediatamente em solo lusitano, mas foi recebida com certa estranheza, já que Portugal não teve nenhuma morte confirmada em decorrência do coronavírus até o momento: são 78 casos confirmados no país europeu até este dia 14, sem óbitos registrados oficialmente.