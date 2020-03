Arana revela ter negociado com dois clubes da Série A antes do Atlético-MG; saiba quais

Recebido com empolgação pelo torcedor do ​Atlético-MG neste início de 2020, Guilherme Arana foi uma das contratações de peso do clube mineiro para esta temporada. A difícil negociação junto ao Sevilla acabou tendo final fez para o Alvinegro e para o jogador, mas por poucos detalhes o seu futuro não foi vestindo outra camisa na ​Série A.

Em entrevista ao canal ‘Fox Sports’, o lateral de 22 anos revelou ter sido procurado por dois gigantes do futebol brasileiro antes do Galo. O primeiro deles foi o ​Corinthians, seu clube formador, ainda durante o ano passado: “O pessoal do Corinthians chegou a ir até Sevilha para negociar. Entre eu e Corinthians estava tudo certo. O que pegou mesmo foi a parte financeira. O Corinthians não chegou a um acordo com o Sevilla”, contou.

A segunda investida, como destaca o ​Globoesporte, é que chama atenção: partiu do Palmeiras, arquirrival que se habituou a enfrentar em seus tempos de Parque São Jorge. Ao falar sobre o contato do clube, Arana revelou se vestiria alviverde.

“Eu não cheguei a conversar com o Luxemburgo. Ele não me ligou. Teve uma conversa com o clube, mas não chegaram aos números para o Sevilla ceder. Teve conversa, mas não deu certo. Sou profissional (…) É um grande clube, uma grande instituição, eu jogaria sem problema nenhum”, concluiu o jovem jogador.