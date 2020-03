A segunda maior cidade de Alagoas, Alagoas, teve primeira pessoa suspeita de ser infectada pelo vírus COVID-19

O paciente, que viajou recentemente para os Estados Unidos, apresentou sintomas leves semelhantes aos da Covid-19, doença causada pelo vírus. Ele e as pessoas com quem teve contato direto estão em quarentena domiciliar, sendo monitorados pelas equipes da Secretaria de Saúde de Arapiraca.

O paciente já foi submetido aos exames necessários para confirmar ou não a infecção e o Município aguarda o resultado, que deve sair em breve. Os exames foram realizados na casa do paciente, por técnicos capacitados do Laboratório Municipal de Arapiraca, e as amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen), em Maceió.

A informação foi confirmada pela superintendência de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Arapiraca.

Da Redação com informações do Já É Notícia