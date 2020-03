Arsenal bate o martelo e, a pedido de Arteta, define o futuro de Pablo Marí

​Todo mundo em casa, sem jogos ou treinamentos, mas não sem trabalho. A rotina dos clubes espalhados pelo mundo tem sido bem distinta do que se estava acostumado, mas nem por isso os planejamentos têm sido deixados de lado. No caso do Arsenal, de Mikel Arteta, o projeto para a próxima temporada já começou.

De acordo com o ​jornal inglês Express, o time vem desenhando suas próximas contratações para a janela de verão na Europa. Depois de fazerem apenas aquisições por empréstimo em janeiro sob o novo comando do técnico espanhol, chegou a hora de bater o martelo em definitivo. Esses são os casos de Cédric Soares, que veio do Southampton, e de Pablo Marí, negociado junto ao ​Flamengo.

Segundo a publicação, os Gunners decidiram manter a dupla no elenco após os respectivos contratos atuais. Cédric ficaria livre no meio do ano, mas para manter Marí o Arsenal precisará desembolsar 8 milhões de libras (cera de R$ 47 milhões pela cotação atual), acionando a cláusula de compra. Tanto diretoria quanto treinador estariam em consenso pela permanência dos dois reforços.

Além das duas negociações citadas, Arteta deve concentrar a maior parte de seus recursos na defesa e no meio-campo, embora possa ter que reestruturar seu ataque ​se Pierre-Emerick Aubameyang de fato partir no verão.