Arsenal confirma que terá que negociar atacante na próxima janela

​ O ​Lance! divulgou nesta manhã que um dos principais jogadores do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pode não ficar no clube Londrino para a próxima temporada. O grupo tenta renovar o contrato do jogador, porém esbarra na pedida salarial do franco-gabonês. A ligação com o clube se encerra em junho de 2021 e o atacante pede 17 milhões de euros (cerca de R$92 milhões) por temporada.

Conforme trazido originalmente pelo jornal britânico “Daily Express”, o Arsenal pretende negociar a sua grande estrela se não conseguir convencê-lo a prolongar o seu contrato. Entretanto o que preocupa o clube é a classificação para a próxima edição da ​Champions League, que, por ser muito difícil, pode fazer com que o atacante não fique, além de gerar um grande rombo financeiro.

 Melhores taxas de conversão dos chutes (Quatro principais ligas 2019/20):  35.4%: JAMIE VARDY

 27.0%: Pierre-Emerick Aubameyang, Eoin Doyle

 26.4%: Mo Eisa

 25.9%: Nahki Wells

 25.4%: Ian Henderson

 25.3%: Ollie Watkins Hendo  Artilheiro demais ⚽#RAFC https://t.co/EDOQK0PNI0 — Rochdale AFC Brasil  (@rochdale_afc_br) March 12, 2020