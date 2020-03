Arsenal mira contratação de estrela do Real Madrid na janela de verão, diz jornal

Assim como Barcelona arquiteta uma ​reformulação importante em seu elenco, o Real Madrid também pode se despedir de nomes conhecidos de sua equipe, ​até porque, precisará abrir espaço em sua folha salarial e levantar cifras consideráveis em negociações para investir em seu principal ‘sonho de consumo’ para 2020/21: ​Kylian Mbappé.

Além de Gareth Bale, outro ‘medalhão’ do elenco merengue tem grande mercado e pode vir a ser negociado na próxima janela de verão. De acordo com a apuração do jornal britânico ‘The Sun’, James Rodriguez é um dos alvos prioritários do Arsenal, clube que o monitora desde o último mercado de inverno (janeiro).

Como destaca o ​UOL Esportes, o meia colombiano não tem sido aproveitado por Zidane, com o qual não tem um bom relacionamento. A baixa utilização e a proximidade do fim de seu vínculo com o Real – o contrato de James com o gigante espanhol vai até junho de 2021 -, deixam os Gunners esperançosos de fechar a contratação do atleta na próxima janela. Outro clube que tem interesse no armador é o Everton, atualmente comandado por Carlo Ancelotti.