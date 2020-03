Arthur se lesiona, e Barcelona não crava prazo para retorno

​Na noite da última sexta-feira (6), uma notícia preocupante pode ter feito Tite ‘coçar a cabeça’ pensando nos primeiros compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias: presente na ​convocação do treinador para as partidas contra Bolívia e Peru – programados para a reta final deste mês de março -, o volante Arthur teve lesão confirmada pelo Barcelona, ficando de fora dos relacionados do clube para o duelo contra a Real Sociedad neste sábado.

O Barcelona não divulgou maiores detalhes acerca da contusão do jovem volante, muito menos o tempo de recuperação que o mesmo precisará para retornar aos gramados. Contudo, de acordo com a apuração do jornal espanhol ‘As’, trata-se de um entorse de segundo grau no tornozelo direito, lesão que deve tirar Arthur de ação por duas ou três semanas.

Caso esse prognóstico não-oficial se confirme, a presença do brasileiro na volta das oitavas de final da ​Champions contra o Napoli fica sob risco. A nível de Seleção, é possível que Arthur tenha condições de jogo para o duelo do dia 27 de março, estreia nas Eliminatórias.