As 10 melhores contratações da história do Barcelona

​Se o Barça pode se orgulhar de alguma coisa ao longo de sua história, é ter formado alguns dos melhores jogadores de todos os tempos, como ​Lionel Messi. Mas ele também pode falar, e com orgulho, de diversas contratações certeiras que marcaram época no clube catalão. Confira as dez melhores contratações da história do Barcelona:

10. László Kubala (Vasas SC) – 1950

O atacante húngaro dedicou 12 anos de sua carreira ao Barcelona, entre 1950 e 1962. Marcou 194 gols em 256 partidas disputados com a camisa blaugrana, figurando, até os dias de hoje, no top-3 de maiores artilheiros do gigante da Catalunha.

9. Johan Cruyff (Ajax) – 1973

O holandês impulsionou um Barça que não ganhava a Liga há anos. Rebelde, decidiu vestir a camisa do Barça quando parecia que rumaria ao arquirrival. À época, tornou-se a contratação mais cara da história do clube. Importante como jogador, foi ainda mais ídolo enquanto técnico, deixando um legado/identidade que o clube segue até os dias de hoje.

8. Migueli (Cádis) – 1973

O zagueiro chegou no mesmo ano que Cruyff, mas teve muito mais impacto como jogador: foi o atleta com mais partidas disputadas pelo Barça até os anos contemporâneos, que trouxeram Xavi, Iniesta e Lionel Messi como novos recordistas. Jogou 549 partidas em 16 anos de clube.

7. Ronald Koeman (PSV) – 1989

​Ele sempre será lembrado por ser o autor do gol que deu a primeira Liga dos Campeões ao clube. Mas o zagueiro holandês foi mais do que isso para o Barcelona: ele foi um dos líderes de uma equipe capaz de vencer a Liga quatro vezes seguidas.

6. Hristo Stoichkov (CSKA Sofia) – 1990

Um ano depois, o atacante búlgaro Stoichkov chegou ao Barça. Ele também venceu a Liga dos Campeões de 1992 e as quatro ligas consecutivamente (1991-1994). Conquistou a Bola de Ouro em 1994. Após duas temporadas no Parma, retornou à Catalunha para nova passagem.

5. Ronaldo Nazário (PSV) – 1996

Ronaldo pode se orgulhar de ser uma das maiores contratações dos dois rivais, Real e Barça. Ele ficou apenas um ano na Catalunha, mas foi de longe o melhor ano de sua carreira. Naquela temporada 96/97, deu a impressão de que nenhum jogador estava ao seu nível.

4. Rivaldo (Deportivo La Coruña) – 1998

Após perder Ronaldo, o Barça foi atrás de outro craque brasileiro para ‘preencher o vazio’. O resultado foi a vinda de Rivaldo, que performou no clube catalão o ápice de sua carreira. Foi o melhor de uma equipe que venceu duas ligas (98 e 99), conquistando a Bola de Ouro em 1999.

3. Ronaldinho (PSG) – 2003

É possível dizer que, com Ronaldinho, o clube voltou para recuperar o sorriso e o caminho do sucesso. Ele chegou no verão de 2003 e em pouco mais de três anos conseguiu levantar o time e conduzi-lo a uma conquista europeia. Venceu, merecidamente, a Bola de Ouro de 2005.

2. Dani Alves (Sevilla FC) – 2008

O Barça de Guardiola foi, possivelmente, o melhor time da história e, certamente, o melhor de seus contratados foi o lateral-direito brasileiro. Daniel Alves era tão bom e tão dominante em seu setor que a equipe catalã parecia contar com um jogador extra em toda partida.

1. Luis Suárez (Liverpool FC) – 2014

De todas as contratações feitas pelo clube nos últimos anos, a melhor de todas foi Luis Suárez. O uruguaio não só foi (e tem sido) capaz de dialogar muito bem com Messi, mas também foi capaz de superá-lo em alguns momentos, como na Bota de Ouro em 2016.​

