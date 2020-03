As 11 piores contratações da história do Grêmio

Sabe aquele jogador que chega a um clube e você desconfia que não vai dar certo? Pois é…na maioria das vezes, não dá mesmo, e se paga o mico de ter escolhido um nome que entra para a lista das piores contratações da história. No ​Grêmio, não é tão difícil assim escolher os piores nomes de todos os tempos. Existiriam muitos mais, mas a gente elencou apenas 11, para formar um verdadeiro “timão”…só que não…

Tavarelli

Conseguiu desembarcar em Porto Alegre como estrela e saiu sendo um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento tricolor no ano de 2004. É possível apontar diversas falhas e muito poucas defesas.

Pablo Hernández

Zagueiro contratado em 2002 para suprir a saída de Marinho e ser um nome a comandar a defesa na disputa da Libertadores da América. Pois foi um fracasso total.

Felipe Baloy

Outro zagueiro, o panamenho se destacou contra o próprio Grêmio pelo Independiente Medellín. Pois em Porto Alegre se tornou um verdadeiro desastre entre 2003 e 2004.

Luciano Ratinho​

Tinha um futebol, literalmente, de ratinho. Um meia que em nada contribuiu e se tornou símbolo de um 2004 absolutamente triste, que terminou com o rebaixamento à segunda divisão nacional.

Rico

É outro que entra na leva do anterior. O atacante foi contratado como “grande” e saiu como um nanico na história tricolor.

Ozeia

Que zagueiro fraco! O que tinha de altura não tinha de habilidade. Uma espécie de “bruxo” do técnico Silas em 2010.

Richard Morales

O ano era 2008, e o Grêmio precisava de um centroavante. Pois o “Chengue”, assim como chegou ao Olímpico, saiu. Nada de saudades do uruguaio.

Carlos Alberto

O que de melhor fez foi imitar o goleiro Kidiaba, do Mazembe, para provocar o Inter na comemoração de um gol. De resto, praticamente passou em branco em 2011.

Rudnei

Volante que se destaca no XV de Novembro de Campo Bom nem sempre serve para o Grêmio. Foi o que aconteceu neste caso. O jogador foi contratado em 2006.

Luizão

Se era para ser uma estrela do time na Libertadores de 2002, acabou se transformando em “persona non grata” no Grêmio. Isso pelo fato de ter se utilizado do clube para ir à Copa do Mundo e, na hora decisiva, ter pedido para sair.

André

O centroavante está no ostracismo na Arena. E olha que chances não faltaram. O jogador não se ajudou e foi escolhido como um dos vilões dos insucessos nas principais competições de 2019.