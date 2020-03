As 11 piores contratações da história do Internacional

​Muito embora seja um clube gigante, o ​Internacional já errou, e muito, quando o assunto é contratações. Então, é hora de conhecer uma pequena seleção dos 11 piores investimentos da história do clube gaúcho.

Bustos

Já havia ido mal no Grêmio em 2007 e, como prêmio, ganhou uma chance no Inter em 2008. Não dá para negar que a contratação do lateral-direito se tratou de uma piada de mau gosto.

Renato

O goleiro foi um dos primeiros reforços da gestão Fernando Carvalho, em 2002, mas foi mandado embora em menos de três meses por acumular frangos históricos.

Eros Perez

O lateral chileno chegou ao Beira-Rio em 2001 com muita fama, mas esta acabou indo para o ralo.

Júnior Baiano

Em 2002, tinha nome no mercado. Mas foi dispensado por justa causa no início do Brasileirão do mesmo ano e ainda tirou um dinheiro do clube na Justiça.

Alexandre Lopes

O ano era 2004, e o zagueiro, com um passado em Corinthians e Fluminense, por exemplo, foi um fracasso retumbante no Beira-Rio.

Marinho

O atacante, contratado em 2009 como promessa do Fluminense, jamais vingou pelos lados do Colorado. Hoje, é jogador do Santos.

Kléber Pereira

O centroavante, a princípio, seria solução para os problemas de ataque do Inter. Pois ele foi embora sem marcar nenhum gol, e o clube, mesmo sem ele, se sagrou campeão da Libertadores de 2010.

Didi

Sua breve passagem pelo Colorado, em 2004, ficou marcada por um episódio inusitado. Ele foi acusado de envolvimento violento com uma stripper. Teria rolado até golpes de faca. Gols, que é bom…

Wilson Matias

O “espetacular” se mostrou bom, apenas, para os rivais que o enfrentavam. E olha que foi titular diante do Mazembe, no Mundial de 2010.

Ariel Nahuelpán

O centroavante acabou se tornando símbolo de um 2016 que acabou com o Internacional rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Juan Manuel Herbella

O zagueiro argentino foi contratado em 2004. E, assim como chegou, sumiu. Não ajudou em nada dentro de campo. De bom, somente, o nome parecido com o de ator mexicano.