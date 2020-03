As ligas de futebol que deveriam ter parado, mas seguem com bola rolando

​O mundo do esporte parou por conta do avanço da pandemia do coronavírus. Grande parte das competições futebolísticas, como você pode ver ​aqui, estão paralisadas/suspensas até segunda ordem. Mas há algumas federações nadando na contramão e mantendo seus campeonatos em ‘pleno funcionamento’, por mais surreal que isso possa parecer. Confira, a seguir, alguns dos países que tiveram e ainda terão bola rolando neste final de semana:

Rússia

Com ‘apenas’ 30 casos confirmados de coronavírus em seu território, a Rússia parece viver em normalidade, sem maiores alterações em seu calendário esportivo. Diversos jogos agitaram o último sábado (14) no país, inclusive com o Zenit, de Malcom, aplicando 7 a 1 no FC Ural. Hoje, mais jogos acontecerão pela Premier League Russa, que está em sua rodada 22.

Turquia

A Turquia é um caso curioso: mesmo estando colada na Grécia – país que tem testemunhado um aumento considerável em seu número de casos -, não vive a ‘crise’ do coronavírus. Como medida preventiva, a entidade de futebol local determinou portões fechados na Süperlig, mas o campeonato segue correndo sem outras limitações.

Leste Europeu

Campeonatos como Hungria, Bulgária, Sérvia ou Montenegro, bem como a maioria que está localizada no continente asiático, mas cujos clubes disputam as competições da UEFA – Cazaquistão, Azerbaijão e Uzbequistão – , também seguem com bola rolando. A maioria, é claro, sem público presente nos estádios.

Argentina

A Argentina já teve morte confirmada por conta do coronavírus, mas nada que fizesse a AFA determinar suspensão do calendário nacional. No último sábado (14) houve uma verdadeira ‘queda de braço’ entre River Plate e Federação, com o clube da capital se recusando a entrar em campo contra o Atlético Tucumán pela Copa da Superliga.

México

Apesar da proximidade dos Estados Unidos – país que vive situação preocupante pelo avanço no número de contaminados -, o México tem ‘somente’ 15 casos até o presente momento. As entidades de futebol locais insistem pela manutenção do calendário e, por isso, a Liga MX se mantém com bola rolando neste final de semana. Rodada 10 de 17 do Clausura.

Brasil

Diferente da grande maioria dos calendários do futebol mundial, o Brasil ainda não tem seu maior campeonato nacional em curso, mas vive a disputa de Estaduais, Regionais e da Copa do Brasil. Até aqui, tudo mantido pela Confederação Brasileira de Futebol. Algumas federações locais determinaram jogos sem público pelos ​Estaduais.

Outras ligas sul-americanas

Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Venezuela pararam seus calendários. O resto ainda está em disputa. São os casos do Uruguai, Chile, Equador e Costa Rica.

​