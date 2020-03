Áspera discussão entre titulares do Peixe repercute nas redes; Jesualdo minimiza

Embalado por uma importante vitória de virada no meio de semana – pela primeira rodada da fase de grupos da ​Libertadores -, o Santos voltou a vencer no último sábado (7), desta vez o Mirassol, pela nona jornada do Paulistão.​ A boa atuação na Vila Belmiro e o bom momento do Peixe, no entanto, não foram suficientes para evitar uma inesperada discussão entre dois titulares da equipe.

Como destaca o ​Lance!, Soteldo e Diego Pituca se desentenderam ao final do primeiro tempo e tiveram que ser apartados por outros jogadores do time. Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan tiveram a ‘incumbência’ de administrar a confusão, acalmando os ânimos e nervos dos dois companheiros. Protagonistas do tumulto, o atacante venezuelano e o volante acabaram recebendo cartão amarelo do árbitro da partida.

Pituca discutindo com o Soteldo??? Meu amigo era só o que faltava — King ˢᶠᶜ  (@KingPeixeiro) March 7, 2020

Em entrevista concedida pós-jogo, Felipe Jonatan não conseguiu escapar das perguntas sobre a discussão acalorada. O lateral-esquerdo contemporizou e garantiu que tudo se resolveu nos bastidores: “ Cobrança normal de time. Apaziguou no vestiário”, limitou-se a dizer.

Jesualdo, em coletiva, brincou sobre a situação: “ É como casamento, pode acontecer de estar um bocado farto (…) Depois eles deram beijinhos e está tudo bem. Normal isso”, afirmou.

É de se elogiar a partida do Pituca hoje. Até mesmo na cobrança que fez ao Soteldo. — Matheus Canil (@mathcanil) March 8, 2020