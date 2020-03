Assaí Atacadista abre 230 oportunidades de emprego; confira os cargos e saiba como se inscrever

O Assaí Atacadista tem 230 vagas de emprego abertas em São Paulo e Mato Grosso. Saiba mais.

Sobre a empresa Assaí Atacadista

“Muito prazer, somos o Assaí Atacadista, empresa de atacado de autosserviço., Representamos mais de 50% das vendas do GPA e nos tornamos a maior bandeira do grupo francês Casino no mundo. Com 167 lojas pelo Brasil e em forte ritmo de expansão, nossos mais de 40 mil colaboradores atuam em um modelo de negócio de baixo custo operacional, com preços competitivos, mix de produtos e volume de mercadorias adequados aos perfis de nossos clientes. São + de 7 mil itens de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza. Temos satisfação em atender nossos clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores até consumidores finais que buscam por variedade e economia nas compras de grande volume. Somos uma empresa que zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Para nós, o crescimento de Nosso Negócio só é válido se Nossa Gente crescer junto. O investimento na capacitação e qualificação das pessoas evolui a cada dia, juntamente com a oportunidade de carreira. Vem ser Assaí: acesse e cadastre seu CV!”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (04/03/2020) são para operador de caixa, operador de loja – repositor, cartazista, empacotador, fiscal de prevenção, operador de empilhadeira, conferente, cozinheiro e nutricionista, entre outras posições. Também há vagas para PCD.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/assai-atacadista/vagas.

