Assistente de Tite analisa momento de Everton e elogia outros nomes da dupla Gre-Nal

O atacante Everton, para muitos o melhor jogador em atividade no futebo​l brasileiro, estava convocado por Tite para a disputa das duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, com o adiamento das partidas em função da pandemia de coronavírus, é preciso aguardar e ver oque vai acontecer. No entanto, ele não deixa de ser elogiado pelos integrantes da comissão técnica da seleção.

Mesmo que o início de 2020 não tenha sido dos melhores para o camisa 11 do ​Grêmio, o auxiliar Cléber Xavier acredita que Cebolinha possui características importantes para o futuro da seleção. “O Everton foi um jogador que vinha em um crescimento muito grande antes da convocação da Copa América. Um jogador que chamou muito a atenção pela qualidade de jogo coletivo, um contra um, finalização e gols. Comprovou isso na Seleção. Nesta convocação, ele já estava retomando seu grande momento. A seleção não é só o agora, mas também o que o atleta apresenta nas competições anteriores. Um jogador como o Everton será muito importante para competições futuras”, disse ele, em entrevista para ​GauchaZH.

No entanto, este não é o único atleta do futebol gaúcho no radar de Tite e companhia. Matheus Henrique, por exemplo, ganhou muitos elogios. “Estive com o Matheus nos jogos finais do Pré-Olímpico. Teve grandes atuações e era um dos capitães. Ele é de uma posição que tem surgido e é diferente dos meias que chegam na área e de entrada surpresa com finalização. Algo que a gente sempre usou no caso do Paulinho”, destacou.

Pelo lado do ​Internacional, Edenílson parece ser o bola da vez, muito embora Xavier não queira criar expectativas. Ele disse que até mandou uma mensagem para o volante colorado depois que este marcou um gol de falta diante do São José, pelo Gauchão. “A gente não gosta muito de falar sobre essas observações, pois acaba gerando expectativa nos atletas e pode ser que a convocação não aconteça. O Inter vem crescendo e quanto um time está com confiança aparecem individualidades. Tem jogadores interessantes (citou Boschilia, Marcos Guilherme, Galhardo, Bruno Fuchs, Rodinei, Moisés). Eles chegam para dar uma característica diferente ao time. Mas na hora de fechar o radar há uma série de detalhes.” Será quem vem novidade por aí? A resposta para essa pergunta, porém, ainda deve demorar.