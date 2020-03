Astro da NBA, Embiid surpreende e revela torcer por clube brasileiro no futebol

​A bola não está rolando em praticamente nenhum canto do planeta, mas o futebol jamais deixa de ser assunto por aí. Até mesmo numa conversa com um astro da NBA, como Joel Embiid. O pivô do Philadelphia 76ers bateu um papo com o programa NBA Freestyle e revelou que tem um time do coração, brasileiro por sinal…

“Na verdade, eu sou um torcedor do ​Flamengo. Porque o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, pude começar a acompanhar o time“, afirmou o camaronês.

Apesar de todo o seu tamanho, o camisa 21 do Sixers já demonstrou sua paixão (e sua desenvoltura) no futebol em diversas outras ocasiões. Em 2019, esteve inclusive no Brasil para conhecer o Maracanã. Como torcedor recente do Rubro-Negro, deve estar feliz com a atual fase do time. Começou com o pé direito…