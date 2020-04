Atacante do Corinthians revela acordo com o clube para renovação de contrato

​Se o ano do ​Corinthians não começou como a torcida esperava, para um jogador o início de temporada vem sendo importante com a camisa alvinegra, já que vem desempenhando um bom papel dentro de campo, mesmo que o clube passe por um momento ruim.

Com seis gols marcados em 11 jogos em 2020, Boselli vem sendo o principal homem no time de Tiago Nunes. Os bons jogos no ano despertaram o interesse da diretoria do Timão para mais um ano de contrato, é o que revelou o atacante em entrevista à Fox Sports México.

“Tenho contrato até o fim do ano com o Corinthians e já existe uma renovação acordada para jogar um ano mais, caso o clube e eu estivermos de acordo. Já temos o contrato acordado, só precisamos dizer sim ou não”, disse.

Com contrato se encerrando no final da temporada, o argentino explicou que não pretende falar sobre renovação agora. “ Vamos falar disso mais adiante, agora não falamos disso, mas parece que é uma decisão do clube, se querem continuar contando com os meus serviços. Não é (uma renovação) automática, é uma renovação que já está acertada. Meu contrato vai até esse ano e a partir disso vamos conversar com o clube, se querem que eu siga, ou que eu saia “.

Mauro Boselli (@mauroboselli) aceitou a redução de salários em prol dos funcionários que recebem menos no Corinthians! Jogador comentou que tenta ser o mais justo possível pois as pessoas que não tem salário tão alto se não receberam terão problemas financeiros. ️ @FOXSportsMX pic.twitter.com/4WzvMYYKJE — Time Do Povo 1910 (de ) (@povotime1910) March 30, 2020