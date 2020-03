Atacante do Milan é condenado na Justiça e terá que pagar R$ 92 milhões a ex-clube

Uma disputa judicial que se desenrolava há alguns anos teve seu veredicto final nesta quinta-feira (19). E ele não foi nada favorável ao jogador Rafael Leão, que hoje veste a tradicional camisa do Milan. Como destaca a ​ESPN, o atacante português de 20 anos foi condenado a pagar a quantia de 16,5 milhões de euros (R$ 91,7 milhões na cotação atual) ao Sporting, seu clube formador, por conta de sua rescisão contratual unilateral em maio de 2018.

Naquele ano, o atleta rompeu de forma independente o seu vínculo com o Sporting, após a invasão de torcedores ao Centro de Treinamento do clube lisboeta. Rumou de forma gratuita ao Lille e, uma temporada depois, se transferiu ao Milan em uma negociação que girou em torno dos 23 milhões de euros. A decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que encarou a ruptura de vínculo trabalhista como ilícita. O Tribunal também condenou o Sporting como responsável indireto pelo incidente (invasão ao CT), determinando indenização de 40 mil euros por assédio moral ao atleta.

Confira o comunicado oficial do Sporting:

“O Sporting Clube de Portugal informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que foi notificado da decisão proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito da ação movida pelo jogador Rafael Leão, o qual julga a ação parcialmente procedente, condenando o Sporting a pagar ao jogador, a título de indenização pela prática de assédio moral, a quantia de € 40.000,00 (quarenta mil euros), bem como julga a reconvenção parcialmente procedente, condenando o jogador a pagar ao Sporting a quantia de € 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil euros), a título de indenização por cessação ilícita do contrato de trabalho desportivo”, publicou.