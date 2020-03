Atacante do Real Madrid será ‘oferecido’ a Chelsea e Tottenham para a próxima janela

​Nem mesmo a pausa das atividades futebolísticas tem sido capaz de frear as especulações de mercado para a próxima janela. Ainda mais quando estamos falando de Real Madrid. O atacante Luka Jovic irritou o clube depois que de ter​ ignorado as regras de auto-isolamento da Sérvia e, como resultado, a diretoria está disposta a oferecê-lo ao Chelsea e ao Tottenham.

De acordo com o jornal inglês ​The Mirror, o Real havia dado permissão a Jovic para voltar para casa, mas os dirigentes ficaram muito impressionados com o fato de ele ter ignorado as regras estritas que a Sérvia adotou devido à pandemia. Como resultado, segue a publicação, os gigantes espanhóis darão aos dois times da Premier League a chance de contratá-lo assim que a janela reabrir. A preferência por ambos se dá pelo fato de que a dupla londrina já havia demonstrado interesse em contar com o atleta em seus respectivos elencos.

Os cara falando mal do Jovic kkk gnt n tem jeito, cara tem talento e joga demaaais! Mas td cara assim que vai p um time desses, q n da mt oportunidade e tem mt estrela, os cara desanima, n rende — mateus (@mteusaraujo) January 12, 2020

Na última temporada, pelo Eintracht Frankfurt, o atacante marcou 27 gols em 47 jogos, mas com a camisa merengue (onde está desde julho de 2019) conseguiu apenas dois gols em 24 jogos em todas as competições. Um número muito baixo para quem estava acostumado a ser artilheiro.