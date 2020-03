Atacante do Santos se manifesta sobre renovação pendente; vínculo acaba em julho

​Praticamente ‘esquecido’ por Jorge Sampaoli durante o ano passado, o jovem Yuri Alberto, de apenas 19 anos de idade, parece ter voltado aos planos do ​Santos sob a batuta de Jesualdo Ferreira. Definitivamente incorporado no planejamento do treinador lusitano e recebendo cada vez mais minutos, o atacante vive um ‘novo momento’ na Vila Belmiro, cenário que tranquiliza atleta e seus representantes para as conversas de renovação contratual.

Como destaca o ​UOL Esportes, Yuri tem contrato com o Peixe somente até julho deste ano, ou seja, já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outro time. Mas esse não parece ser o plano do jogador, que revelou, em entrevista, estar tranquilo quanto ao seu futuro.

“Estou focado em me manter bem fisicamente e psicologicamente durante esse tempo. Uma hora as coisas vão voltar à normalidade e, então, vamos decidir todas as questões. A questão contratual, deixo com meus representantes e com meu pai, que são as pessoas habilitadas pra cuidar desse tema”, afirmou o jovem.

Internamente, o Peixe trata a renovação contratual de Yuri com cautela: parte da direção vê as negociações com otimismo, enquanto outros veem desafios na formulação do acordo. O atacante foi promovido ao time profissional na reta final de 2017 e soma 23 jogos oficiais desde então, com três gols anotados.