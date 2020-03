Atacante pedido por Adilson desembarca em BH para reforçar o Cruzeiro

​O ​Cruzeiro tem um novo atacante para o restante da temporada de 2020. Trata-se de Iván Angulo, que pertence ao ​Palmeiras e foi cedido por empréstimo até dezembro. O colombiano de 20 anos, inclusive, desembarcou na manhã desta segunda-feira em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato.

Vejo como benéfica essa ida do Angulo ao Cruzeiro, porém, era melhor ter ido pra um outro clube (pela zona que se encontra o time mineiro hoje). Benéfica no lado esportivo, deve jogar muito mais que jogaria aqui, jogar uma Serie B pra evoluir e retornar com mais bagagem. — Palmeiras Notícias (@Palmeirassep19) March 16, 2020

Ainda no aeroporto, ele falou ao ​Globoesporte.com sobre a expectativa de defender a equipe mineira. “Infelizmente o clube está passando por um momento ruim, mas venho contente com a oportunidade de jogar e ajudar o Cruzeiro a voltar para o lugar que merece. Já vinha treinando forte e venho preparado para jogar”, disse.

@Palmeiras o último clube que vcs tem que emprestar o Ivan Ângulo é o Cruzeiro, o garoto é promissor não deve ir para um clube com essa situação horrível de política e etc .

Manda essa garoto pro @AthleticoPR @ECBahia @FortalezaEC clubes bem estruturados pra ele. — 𝐇𝐮𝐝𝐬𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐞𝐬 (@hudson_SEP) March 15, 2020

Angulo terá seu salário pago pelo Verdão e era um atleta pretendido pelo técnico Adilson Batista, demitido no domingo após derrota por 1 a 0 para o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro – ele deixou a Toca da Raposa juntamente com o diretor de futebol, Ocimar Bolicenho. Em sua entrevista de despedida, o treinador falou que acreditava que, em breve, um “extrema” chegaria à equipe. O gringo joga justamente pelos lados do campo, tendo na velocidade e no drible algumas de suas características. O Cruzeiro ocupa a quinta colocação no Estadual e, ainda, perdeu a partida da ida para o CRB-AL (2 a 0, no Mineirão) pela terceira fase da Copa do Brasil. As duas competição, porém, agora se encontram paralisadas por conta do coronavírus. A Série B, principal objetivo do clube na temporada, tem início marcado, a princípio, para o dia 2 de maio.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.