Atacante vibra com ‘melhor fase da carreira’ e sonha com oportunidade no Santos

​Adquirido pelo ​Santos em dezembro de 2018, o atacante Lucas Braga, de 23 anos de idade, ainda aguarda suas primeiras oportunidades no time profissional alvinegro. Sem espaço no time de Jorge Sampaoli, o atleta acabou emprestado ao Cuiabá em 2019, mas a melhor fase de sua ainda curta carreira tem sido este início de temporada, vestindo a camisa da Inter de Limeira, também via empréstimo.

Em entrevista concedida ao jornal ​’A Tribuna’, Lucas admitiu que vive um momento especial e atribuiu a boa forma ao seu treinador no clube interiorano, o ex-jogador Elano: “Esse é, com certeza, o melhor momento da minha carreira. Além de tudo que tenho aprendido com Elano, o fato de ter feito pré-temporada pela primeira vez na vida tem contribuído bastante para essa boa fase. Elano já conhecia as minhas características, por assistir jogos da Série B, e me dá conselhos e orientações”, revelou.

Apesar do foco estar na Inter de Limeira – clube ao qual está emprestado até dia 27 de abril -, o sonho é brilhar pelo Peixe: “Costumo dizer que não é uma meta, mas sim um sonho jogar pelo Santos. Quando cheguei ao clube, no ano passado, o time já estava pronto e fui usado na equipe sub-23. Mas a verdade é que eu não estava pronto para aquele momento. Se houver a possibilidade de voltar e ser aproveitado pelo Jesualdo, será a realização de um sonho”, disse.

Crédito da foto de cobertura: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC