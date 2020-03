Atento abre seleção com 2.976 novas vagas de emprego; veja os cargos

A Atento, empresa de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO), oferece nada menos que 2.976 novas vagas de emprego. A instituição foi fundada em 1999 como fornecedora para o Grupo Telefônica e adquirida pela Bain Capital em 2012.

Atento é uma empresa que possui mais de 140.000 funcionários em todo o mundo, conectando mais de 500 milhões de consumidores ao trabalhar com marcas importantíssimas. A empresa Great Place to Work, especialista em avaliar locais de trabalho, classificou a Atento como uma das 25 melhores empresas em relação ao ambiente trabalhista e o trato dos funcionários, isso em todo mundo. Só nos países em que a Atento atua, já são mais de 11 prêmios nacionais. Entre seus pontos positivos, está uma organização eficaz para os colaboradores e o oferecimento de muitas oportunidades para jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, incluindo também minorias e coletivos que possuem dificuldades na hora de encontrarem emprego.

Segundo o Instituto Great Place to Work, a Atento está entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar no mundo. Atualmente ela atua em 13 países, no Brasil a Atento está entre os maiores empregadores do país, com 34 centrais próprias, 36 remotas e mais de 80.000 colaboradores.

Cargos disponíveis

Operador de Vendas

Assistente de Relacionamento Digital

Operador de Sac

Mecânico Ar Condicionado

Operador de Retenção

Business Partner – Call Center

Consultor de Desenvolvimento de Software

Consultor de Vendas Externas

Operador de Vendas

Analista Jurídico

Benefícios e Inscrição

Além do salário pago ao funcionário, a empresa vai oferecer benefícios de assistência médica, assistência odontológica, auxílio-educação, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br