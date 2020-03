Athletico-PR está próximo de acerto com zagueiro do Santos

​Pensando em reforçar seu sistema defensivo, o​ Athletico-PR está disposto em investir em um zagueiro do ​Santos. O pedido veio do técnico Dorival Júnior, e o negócio parece se encaminhar para um acerto em breve. As informações são do ​Globo Esporte.

Ainda sem atuar no ano, o colombiano de 27 anos Felipe Aguilar despertou o interesse do Furacão. O Peixe possui 100% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria santista está disposta à vencer 50% desses direitos por R$ 10 milhões.

A venda é vista como uma alternativa para o Santos diminuir as dívidas. Contratado em 2019 por 2 milhões de dólares, o defensor tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2022.

Com Sampaoli, Aguilar atuou em 17 ocasiões com a camisa do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com Jesualdo Ferreira, o zagueiro perdeu um pouco de espaço, já que estava se recuperando de uma lesão no joelho. Porém, mesmo à disposição, o novo treinador santista preferiu optar por outros atletas na posição.

Athletico tenta a contratação do zagueiro colombiano Felipe Aguilar. O jogador tem contrato com o Santos até janeiro de 2021. Nesse momento, proposta feita pelo CAP ao Peixe não agradou tanto assim, mas as partes ainda discutem possibilidade de outros valores — Monique Vilela (@Monivilela) March 11, 2020

Para o setor, Jesualdo conta com Lucas Verissimo, Luan Peres, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo. A saída do colombiano não vai trazer grandes problemas para o treinador português. Para o time athleticano, a chegada do defensor é importante, pois perdeu Léo Pereira para o Flamengo e busca um a altura para substituí-lo.