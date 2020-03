Athletico x Peñarol | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense faz sua estreia na ​Libertadores 2020 nesta terça-feira (3). Pela frente, os comandados de Dorival Júnior terão nada menos que um dos maiores campeões continentais: o Peñarol (URU). Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo válido pela rodada inaugural do grupo C:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Athletico-PR x Peñarol (URU)​ ​Motivo: ​Primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 ​Data: ​03/03/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Arena da Baixada, em Curitiba (PR) ​Árbitro: ​Éber Aquino (PAR) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Athletico: Léo; Khellven, Lucas Halter, Robson Bambu, Adriano (M. Azevedo); Wellington, Cittadini (Lucho), ​Erick, Nikão, Marquinhos Gabriel (Canesin); Vitinho. ​Provável Peñarol: ​Dawson; González, Kagelmacher, Abascal, Trindade; Rojas, Terans, Vadócz, de los Santos (Cristian Rodríguez), Pellistri; Xisco.

Em meio a incertezas e remodelagem, o ​Athletico estreia na principal competição do calendário sem seu goleiro titular. Santos, que precisou passar por uma artroscopia, ficará fora de combate por aproximadamente seis semanas.

O Peñarol, de calendário bem diferente em relação aos clubes brasileiros, fará contra o Furacão o terceiro jogo oficial de sua temporada 2020. Comandado pelo lendário Diego Forlán, o time uruguaio não tem grandes destaques em sua equipe, exceção ao jovem Facundo Pellistri, uma das ​joias que merecem atenção especial nesta Libertadores.

Últimos cinco jogos

​Athletico Paranaense Peñarol (URU)​ ​FC Cascavel 1 x 0 Athletico-PR (09/02) ​LAFC 2 x 0 Peñarol (26/01) – amistoso ​Athletico-PR 3 x 0 Toledo (15/02) ​Peñarol 0 x 0 Belgrano (31/01) – amistoso ​Flamengo 3 x 0 Athletico-PR (16/02) – Supercopa ​C.D Maldonado 0 x 0 Peñarol (08/02) – amistoso ​Athletico-PR 5 x 1 Cascavel C.R (22/02) ​Peñarol 2 x 1 Cerro (15/02) ​Operário 1 x 3 Athletico-PR (01/03) ​Defensor 2 x 1 Peñarol (23/02)