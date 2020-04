Atletas dão aval, e Grêmio consegue “esticar” pagamentos para ganhar fôlego

​Diante da pandemia de coronavírus e a paralisação do calendário do futebol brasileiro, o ​Grêmio estima que terá uma falta de R$ 25 milhões em receitas para o seu fluxo de caixa. Por isso, deu início a um plano de contingência financeira que foi bem aceito pelos jogadores. Um acordo com o grupo prevê, além das férias que se iniciam nesta quarta-feira e vão até 20 de abril (a princípio), a repactuação de pagamentos.

A reportagem do ​Uol Esporte apurou que, através de uma negociação encabeçada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior (que já está curado do Covid-19), ficou definido que os direitos de imagem relativos a abril, maio, junho e julho só serão quitados em 2021. Com isso, a direção ganha um fôlego para manter inalterado o repasse do período entre agosto e dezembro. Muito embora a quantia total relativa a direitos de imagem não tenha sido revelada, se sabe que, por lei, corresponde a, no máximo, 40% dos vencimentos de cada atleta.

Dentro do Tricolor, existe a expectativa de que as competições possam ser retomadas a partir de junho. No entanto, tudo dependerá de como o país e também o continente sul-americano reagirão ao avanço da doença. Antes de a bola voltar a rolar, Renato Portaluppi e sua comissão técnica projetam, no mínimo, duas semanas de uma nova pré-temporada para colocar os profissionais em forma física e trabalhar ajustes no time.

