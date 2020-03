Atlético de Madrid x Sevilla | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Enquanto todos os holofotes estão direcionados à disputa ‘cabeça a cabeça’ entre Real Madrid e Barcelona pelo título, a briga por vaga na próxima edição da ​Champions League se acirra em definitivo. Neste sábado (7), teremos confronto direto entre quinto e terceiro colocados de La Liga: separados por apenas dois pontos, Atlético de Madrid e Sevilla que duelam na capital. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogaço:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Atlético de Madrid x Sevilla ​Motivo: ​27ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​07/03/2020 ​Hora: ​12h (de Brasília) ​Local: ​Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP) ​Árbitro: ​Alejandro Hernández Hernández ​Onde assistir: ​Fox Premium

Prováveis escalações

​Provável Atlético: ​Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix e Morata. ​Provável Sevilla: ​Bono; Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Escudero; Banega, Franco Vázquez, Ocampos, Suso; Rony Lopes e En-Nesyri.

Dono de um excelente retrospecto contra o rival andaluz – oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 14 jogos -, Diego Simeone terá seu elenco quase completo à disposição para este confronto. Lemar é a única ausência por lesão, enquanto Thomas Partey está fora por acúmulo de cartões amarelos.

Pelo lado do Sevilla, o espanhol Julen Lopetegui tem duas baixas confirmadas: Fernando, fora por motivo de lesão; e Óliver, ex-jogador do Atleti, suspenso pelo acúmulo de cartões. Sob as traves, segue a dúvida quanto as condições de jogo do titular Vaclik.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Atlético de Madrid ​Sevilla ​Atlético Madrid 1 x 0 Granada (08/02) ​Sevilla 2 x 2 Espanyol (16/02) ​Valencia 2 x 2 Atlético Madrid (14/02) ​CFR Cluj 1 x 1 Sevilla (20/02) – UEL ​Atlético Madrid 1 x 0 Liverpool (18/02) – UCL ​Getafe 0 x 3 Sevilla (23/02) ​Atlético Madrid 3 x 1 Villarreal (23/02) ​Sevilla 0 x 0 CFR Cluj (27/02) – UEL ​Espanyol 1 x 1 Atlético Madrid (01/03) ​Sevilla 3 x 2 Osasuña (01/03)

Após um começo irregular de temporada, os Colchoneros retomaram a solidez que lhe é bem característica e arrancaram rumo às primeiras posições de ​La Liga. Neste exato momento, o time da capital ocupa a quinta posição com 44 pontos somados, a apenas um de distância do Getafe, equipe que abre o G-4.

Fazendo uma campanha espetacular – especialmente como visitante -, o clube da Andaluzia é o atual terceiro colocado, com 46 pontos. Se a temporada acabasse hoje, o Sevilla estaria garantido na fase de grupos da Champions League 2020/