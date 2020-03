Atlético-MG oficializa contratação de goleiro Rafael, ex-Cruzeiro

​Dias agitados na Cidade do Galo. Dois dias após o anúncio do ‘badalado’ comandante Jorge Sampaoli, o ​Atlético-MG, através de seu atual presidente, oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada 2020.

Em uma de suas redes sociais oficiais, Sergio Sette Câmara confirmou a chegada do goleiro Rafael, de 30 anos. Cria do arquirrival ​Cruzeiro – clube pelo qual atuou entre 2008 e 2019 -, o arqueiro estava livre no mercado desde que conseguiu, através das vias jurídicas, a ruptura unilateral de seu vínculo contratual junto à Raposa.

​​Após realizar exames médicos na tarde desta terça-feira (3), Rafael assinou contrato válido por três temporadas (dezembro/2022), com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada caso alcance determinadas metas. O goleiro é o oitavo reforço do Galo para 2020, um dos clubes da ​Série A que mais movimentaram este mercado de início de temporada.