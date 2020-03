Atlético-MG oficializa proposta por destaque do Goiás, pedido por Sampaoli

​Desde que foi oficialmente anunciado como novo técnico do ​Atlético-MG, Jorge Sampaoli tem trabalhado intensamente no mapeamento de carências/vulnerabilidades do atual elenco, sinalizando à diretoria alvinegra quais setores precisam de reforços pensando em Brasileirão. Além da zaga, a posição de volante despontou como uma necessidade aos olhos do treinador, com um nome em especial entrando no radar do clube mineiro: Léo Sena, do Goiás.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o interesse atleticano rapidamente se transformou em investida oficial, com a alta cúpula do Galo enviando sua primeira proposta ao ​Esmeraldino, já nesta quinta-feira (19). Acontece que os valores iniciais propostos pelo time mineiro não agradaram a diretoria do Goiás, recusando abrir tratativas nesses moldes apresentados.

Leo Sena (24 anos) no @Brasileirao 2019: ⚔️ 33 jogos

🅰️ 2 assistências

✅ 86% acerto no passe

↗️70% acerto passe longo

☑️ 85% acerto no drible

🔑 36 passes decisivos

🆚 64 desarmes

💪 70% duelos ganhos

👊 151 faltas sofridas

💯 Nota SofaScore 7.05 pic.twitter.com/iYnw62m5g6 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) March 16, 2020

O Atlético-MG ainda se propôs a inserir um jogador de seu elenco na negociação – que rumaria ao clube goiano via empréstimo -, mas não houve interesse por parte do Esmeraldino. Léo Sena tem contrato com o Goiás até dezembro de 2020.