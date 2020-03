Atlético-MG oficializa proposta por meia do Goiás e espera resposta nos próximos dias

A era Alexandro Mattos como diretor de futebol do ​Atlético-MG começou. Um dos primeiros desafios do novo executivo do clube é trazer um meio-campista que vem sendo um dos destaques do ​Goiás. A proposta já foi colocada na mesa. Falta agora a aprovação da diretoria goiana.

O Galo quer investir em Léo Sena. A oferta para ter o jogador já foi formalizada. O Goiás analisa bem as condições propostas pelo clube mineiro. A proposta inclui uma compensação financeira, além de um jogador por empréstimo.

A equipe esmeraldina receberia um jogador emprestado com partes dos salários pagos. Em troca, o Atlético quer Léo em definitivo, com o time de Serra Dourada ficando com 20% dos direitos econômicos do atleta.

Em entrevista ao ​UOL, Tulio Lustosa, gestor de futebol do Goiás, confirmou o interesse da equipe alvinegra, mas declarou que o clube goiano ainda não decidiu quando dará uma resposta. “ A proposta chegou [na terça-feira], está sendo analisada pelo conselho de administração do clube “, disse.

Léo Sena  Idade: 24;

Valor de mercado: 6M de reais;

Posição: 2º VOL, meio campista; Faz o perfil dos investidores, ajudaria em muito a melhorar nossa saída de jogo, e armação de jogadas. Seria um bom nome para o Galo ? pic.twitter.com/ddG99jmcov — RádioGaloNews (de ) (@galo_radio) March 15, 2020

Ele preferiu não divulgar detalhes do negócio, como valores e pessoas envolvidas. O pedido de sigilo foi feito por Mattos. O novo cartola do Atlético age em segredo em busca de nomes no mercado. A contratação de Leo Sena se caracteriza como pontual, e pode ser uma dos primeiros acertos após a chegada do diretor.

Foto de capa: Divulgação/Goiás