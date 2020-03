Atlético-MG tem duas ‘vantagens’ importantes em negociação por Róger Guedes; entenda

Dando sequência ao seu trabalho de mapeamento de mercado e busca por reforços – processo agora liderado pelo jogo diretor-executivo de futebol do clube, ​Alexandre Mattos -, o Galo não esconde que sua prioridade máxima de momento é conseguir repatriar o atacante Róger Guedes, jogador de 23 anos que pertence ao Shandong Luneng (CHI).

Ainda que o próprio dirigente atleticano tenha se manifestado de forma cautelosa sobre o atleta, classificando a negociação como ‘muito difícil’, o clube mineiro tem duas vantagens muito importantes nas tratativas. Em primeiro lugar, como destaca o ​UOL Esportes, o estafe de Róger Guedes negocia exclusivamente com o Atlético: não há outro time brasileiro no páreo, tendo em vista que o desejo do atacante é voltar a vestir a camisa alvinegra.

Em segundo lugar, está a boa relação entre Alexandre Mattos e Paulo Pitombeira, empresário que gerencia a carreira do camisa 23. Também é desejo do agente que seu jogador aterrisse novamente na Cidade do Galo.

Eu bati panela pro roger guedes voltar pro galo e vcs? — jp (@francojp_) March 19, 2020

O entrave, é claro, mora no acordo junto ao clube chinês, reconhecido como um negociador duro em suas condições. O Shandong pede 10 milhões de euros (R$ 54,4 milhões na cotação atual) para liberar o atacante, montante que o ​Galo só poderá alcançar com ajuda de parceiros.