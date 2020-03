Atlético-MG x Cruzeiro | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Um clássico diferente. ​Atlético-MG e ​Cruzeiro já se enfrentaram diversas vezes ao longo da história. Mas a circunstância do duelo deste sábado, válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, é inédita. Pela primeira vez, o grande jogo de Minas Gerais será disputado com a Raposa na segunda divisão nacional. Se não bastasse isso, as duas equipes ainda não conseguiram engrenar no Estadual. O Cruzeiro, por exemplo, é o quarto colocado, enquanto o Galo, neste momento, ocupa o quinto posto e estaria fora da fase semifinal.

Ficha técnica​ Atlético-MG x Cruzeiro​ ​Data 07/03/2020​ ​Hora 19h (horário de Brasília)​ ​Local ​Mineirão, em Belo Horizonte ​Árbitro ​Felipe Fernandes de Lima ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Atlético-MG Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Hyoran, Nathan e Otero; Ricardo Oliveira.​ ​Cruzeiro ​Fábio; Edílson, Léo, Cacá e João Lucas; Machado, Jadsom, Maurício e Everton Felipe; Thiago e Marcelo Moreno.

Depois do empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, o Atlético-MG, ainda sob o comando do interino James Freitas, deve ter uma modificação na escalação, com Guilherme Arana entrando na lateral esquerda no lugar de Fábio Santos. Nas demais posições, o time tende a ser o mesmo.

Já o Cruzeiro, que vem de classificação à terceira fase da Copa do Brasil também em cima do Boa, conta mais uma vez com Marcelo Moreno para tentar fazer a diferença. Se Adilson Batista quiser, pode manter a formação que, no meio da semana, conseguiu a classificação no torneio nacional.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​ATLÉTICO-MG CRUZEIRO​ ​Campinense 0 x 0 Atlético-MG (12/02)* ​São Raimundo 2 x 2 Cruzeiro (13/02)* ​Atlético-MG 1 x 2 Caldense (16/02) ​Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro (16/02) ​Atlético-MG 2 x 0 Unión Santa Fe (20/02)** ​Tombense 2 x 0 Cruzeiro (20/02) ​Afogados 2 (7) x (6) 2 Atlético-MG (26/02)* ​Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (01/03) ​Boa 1 x 1 Atlético-MG (01/03) ​Boa 1 (4) x (5) 1 Cruzeiro (04/03)*

Mesmo com os fracassos recentes do Galo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Mineirão deve pulsar. E a equipe alvinegra, diante do maior rival, se vê praticamente obrigada a se impor também pelo nível de investimento feito para a atual temporada. Já o Cruzeiro, em reestruturação, pode se dizer, diante do momento dos clubes, que é quase que um franco-atirador.

*Copa do Brasil

**Copa Sul-Americana